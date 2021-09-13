少年警訊推計劃重塑形象　辦活動助青少年裝備自己

一如年輕人要認清自我，走過47個寒暑的少年警訊亦着力重塑形象，貼近青少年脈搏。隨黑暴和疫情風消雨歇，少訊積極推動代表形象核心的「IDEAS@JPC」計劃，藉由「新諗頭」歸納團體方針，包括提升青少年創新(Innovation)能力，強調自律(Discipline)和擴闊視野(Exposure)，並透過歷奇(Adventure)活動給予訓練，培養協作(Synergy)等能力。少訊提供各種活動及比賽等，殷盼青少年與吉祥物「豆苗仔」一樣茁壯成長，裝備自己面對不同挑戰。

警方向來重視警民關係，1974年成立少訊致力培育青年領袖和滅罪夥伴，表現歷久彌新。少訊及青少年聯絡組總督察胡世耀表示，本港過去2年歷盡挑戰，除各種流言滿天飛，舉辦活動亦告受阻，但少訊從不止步，在紛擾間重新思考團體本質，廣納不同持份者意見，由出席學校活動接觸逾2,000名師生校長，到聽取深資領袖、參加者的看法等，披沙瀝金後萌發「IDEAS@JPC」計劃，令團體定位清晰，形象益發鮮明。

聯絡組高級督察許育芙解釋，「IDEAS」代表團體的核心價值和目標。在創新方面，少訊聯同各部門舉辦「STEM-Up香港創新科技大賽」，吸引近千名學生發揮創意小宇宙，設計畫作或創新科技展品參賽。自律方面，針對青少年犯罪數字上升，少訊在今年6月推出守法意識教育套件，協助中小學培育學童價值觀。擴闊年輕人視野方面，少訊正籌劃舉行大灣區交流，讓他們親身了解內地高新科技發現及機遇，確立國家及民族身份認同。

此外，少訊的歷奇活動切合活躍好動的青少年，包括暑假在大埔林村舉辦17次訓練日營活動，提升他們的韌性、團隊精神和領導才能，隨八鄉少訊中心去年成為檢疫中心，人員轉而走入校園，就體藝發展、社會服務等範疇設計訓練，至今逾3,000名學生從中獲益。協作方面，少訊與教師合作協辦活動，例如以少訊中心的生態徑和有機農莊作試點，提供涉及環境保護等題材的共創計劃。而少訊更支持社會共融，另與其他紀律部隊合辦「少數族裔青少年培訓計劃」，通過訓練強化互動。

時下年輕人片刻不離手機，少訊考慮到疫情逼停恒常活動，遂開發專屬應用程式JPC App，該個全方位一站式平台在今年4月1日推出，處理會員登記、活動報名、觀看防罪影片等。為配合發展，少訊同時革新旗下網頁jpc.org.hk，耳目一新的年輕化風格背後，內容同樣充實，KOL訓練班、線上教魔術、形形色色比賽應有盡有，方便接觸最新資訊。

小學時已加入少訊的警察公共關係科總警司郭嘉銓對未來滿懷信心，指少訊在類似團體中仍能凸顯優勢，本身不但極富籌辦活動經驗，又在各區具備良好配套，積極聆聽各界聲音精益求精。「IDEAS」更讓家長及教師清楚知道箇中發展機會，有助青少年建立生涯規劃和正面價值觀，長遠推動社會發展。