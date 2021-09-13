學生重返校園易患焦慮　醫生籲家長多與子女溝通

暑假完結，莘莘學子重返校園。開學兩星期，學習壓力亦接踵而來，家長們有否留意到子女精神健康出現變化？精神科醫生表示，學童在開學初期，較常出現焦慮及其他情緒困擾，有初中生因不適應新學習環境，每次踏入校園都害怕得打冷震和呼吸困難。醫生建議家長多與子女溝通，助子女渡過難關。

經過長期停課及暑假，學童普遍習慣長時間在家。開學後，學生需調節起居作息時間，亦要適應學校上課的環境及處理人際關係。升中及升小學生更要面對學習模式及環境的轉變，種種挑戰均可能令學童產生焦慮情緒。

葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，焦慮情緒除了令學童忐忑不安、手心出汗及脹胃不適外，更會令他們遇事選擇逃避，尋求依賴。他指焦慮情緒一般在短時間內消退，但若數星期後未有改善，或影響日常生活，則需關注。

鄧指，曾有初中學童上學時出現焦慮情緒，「整個人不停打冷震」，踏入校園後難以呼吸，甚至不能進入課室，需要回家休息。他透露該學童患有焦慮症，開學令病情加劇，需要處方藥物協助，令學童能夠「一步一步入課室」。他建議家長多關注子女的表情、反應，多跟子女傾談，聆聽他們的想法，了解問題的根源，有困難應主動向駐校社工等專業人士求助。