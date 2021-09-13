東方日報A1：內地挖精英　港勢淪二線城市

香港回歸24年，近期面對愈來愈嚴峻的移民潮，港府今年首8個月便接獲高達2.6萬宗良民證申請，已接近去年全年約2.9萬宗，催化劑是港府施政無能兼管治無方，市民面對劇烈社會動盪，包括前年反對修訂《逃犯條例》引發的黑暴肆虐，以及新冠肺炎重挫經濟等；加上內地推出多個來勢洶洶、條件優厚的招攬專才政策，吸引本港人才落戶，令港府相形見絀，更令港人看不到希望，失落離去，加劇人才流失。有學者批評，港府對相關情況置若罔聞，香港未來或失去一線城市的地位，促當局學習內地措施的長處，以挽留人才。

發展局局長黃偉綸在網誌指出，內地政府早前進一步擴展粵港澳三地的備案管理措施至本地城市規劃專業，本港的城市規劃專才可透過簡便備案方式，對應內地相應資格，在廣東省直接提供服務；而建築、工程、測量和園境的專才，亦可在內地開業及執業，目前已有45間相關企業和189位專業人士完成備案。另外，深圳前海和珠海橫琴，亦分別於去年10月和前年12月實施類似措施，讓合資格香港建築及工程界企業和專業人士，到內地參與兩個自貿區的建設發展；至今共51間企業和331位專業人士完成備案。換言之，本港至少已有近百間企業，以及逾500名專才打算到內地工作。

香港規劃師學會會長李建華亦指，新措施會在整個廣東省推行，範圍較前年在前海推行的類似措施，明顯擴大很多，規劃師在個人或企業方面的政策均得以落實，業界對此感到高興。而註冊方面亦愈來愈方便和簡易，例如線上申請，以及只要在一份表格內填寫相關資料便可。

除上述行業外，內地政府亦在中醫行業上，為港人提供便利措施。廣東省中醫藥局近日公布多項惠港政策措施，包括內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師等。該局上月底公布，廣州、深圳以及珠海3個城市合共7個機構試點，已經以合約制形式招聘10名香港中醫師。

面對人才流失嚴重，港府昨承認香港過往未有積極搶人才，未來會與深圳推出聯合招攬人才的政策包，吸引海內、外的人才落戶兩地，但暫未提及具體細節。香港理工大學香港專上學院講師陳偉強指出，香港各所大學於培訓人才方面，向來是世界頂尖，惟他們畢業後卻未能獲港府協助，例如提供補貼來進修或創業等。同時內地不少地方，均有推出吸納人才的措施，包括提供數以百萬元計的貸款，或以十分便宜租金，甚至免費提供地方讓人才創業，相信此消彼長下，本港人才流失情況會愈加嚴重。

陳批評，目前情況已不容忽視，惟港府仍然「懶懶閒」，擔心日後會影響香港長遠發展，導致百業萎縮，甚至失去一線城市的地位；認為當局應盡快學習內地相關措施的優點，並解決本地人才創業所面對的難題，包括欠缺地方等，方能挽留人才及精英。

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