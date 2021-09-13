東方民調：減廢起步太遲徵費拖足16年

香港減廢起步嚴重落後，台灣早在1997年已推出資源回收計劃，成立回收基金及提供補貼，直到2006年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，至今廚餘回收率已逾94%。反觀香港不僅起步遲，垃圾徵費計劃拖足16年，執行時間表仍欠奉，如何執法也成為難題。

香港每日約有3,000多噸廚餘，根據《香港資源循環藍圖2035》，港府未來計劃增設多項廚餘處理設施，惟2023年才有第2期廚餘處理中心，大型廚餘處理設施更需苦等8年，垃圾徵費生效後勢必出現空窗期。港府回收政策天殘地缺，單是推行了廿多年的「三色桶分類回收」也被指有名無實，回收物往往被送去堆填區。

至於執法也成難題，食環署在2018年6月起在各區棄置垃圾黑點，推出網絡攝錄機計劃，監察違例情況及部署執法行動，迄今耗資3,200萬港元在18區共安裝275支「天眼」，但原來有125支「天眼」已停止運作。食環署解釋若非法棄置垃圾情況有明顯改善，會停止在該地點攝錄工作，按區議會提議在新地點安裝，不過有九龍城區議員即時反駁，指已向當局反映區內朗德道垃圾黑點，但食環署卻拖延多時。

食環署更主動在官網公布停運「天眼」地點，猶如「自廢武功」，當中元朗、屯門、荃灣及葵青等區停運比例最多，後巷及路邊非法傾倒垃圾情況已死灰復燃。議員葛珮帆批評當局公開「天眼」停運名單是敷衍市民，多區均有衞生黑點沒有改善，反映食環署在處理衞生問題上有所怠慢，根本無心解決問題，白白浪費公帑。

「三無大廈」衞生問題一直為人詬病，大廈欠缺管理及回收配套，住戶為求逃避垃圾徵費，或令隨處棄置垃圾情況加劇。環保署亦承認難以滴水不漏地執法，會加強巡查黑點，在垃圾站附近安裝閉路電視等，加強阻嚇。綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為「三無大廈」是難題，廚餘是港府死穴，若當局未能完善回收廚餘工作，變相逼市民將付費棄置廚餘，恐惹民怨。