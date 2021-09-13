東方民調：天眼廢武功　放生垃圾蟲

立法會通過垃圾徵費草案，正式落實後，市民須購買指定垃圾袋，但香港廚餘回收等配套措施未完善，在衞生黑點的「天眼」近半已停運，「三無大廈」棄置垃圾更是無王管。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評「天眼」裝完又拆，浪費公帑，主動公布停運「天眼」地點更是反智，垃圾黑點恐死灰復燃，炮轟當局淪為紙老虎，日後垃圾徵費實施，執法困難令措施成效存疑，垃圾圍城情況恐加劇。受訪者又歸咎港府政策天殘地缺，減廢回收大落後。

拖足16年的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》終獲通過，日後市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，以每公升0.11港元收費計算，3人家庭若每天用一個10公升垃圾袋，每月便要付費約33港元；綜援人士每月獲10港元補貼，工商垃圾則以重量來計算。

環境局局長黃錦星提出4大工作配合逐步落實垃圾徵費，包括提供18個月準備期，再就經濟復甦進度訂出具體實施日期；投放資源加強社區回收系統；加強公眾教育宣傳及促進持份者參與工作；推動以風險為本的執法模式，頭半年主要向違規人士發警告，若屢勸無效便採取執法行動，並設立熱線接收投訴及舉報。

「東方傳媒民意調查」於上周五至六以手機東網APP成功訪問409名18歲或以上市民，結果顯示，港府在全港安裝275支「天眼」捉垃圾蟲，惟近半已停運，46%受訪者直斥當局裝完又拆浪費公帑；27%質疑當局懶監察，無心解決問題；21%憂垃圾黑點恐死灰復燃。

當局主動公布停運「天眼」地點，33%受訪者揶揄當局自廢武功淪紙老虎；32%斥做法反智，縱容垃圾蟲；28%批評當局敷衍市民為交功課。

「天眼」只能拍攝車牌捉垃圾蟲車主，難捉到行人，62%受訪者直指欠阻嚇力，無助改善衞生；19%斥成本效益低；14%直指行人檢控作用不足。

港府實施垃圾徵費，市民須購買指定垃圾袋，35%受訪者憂執法困難，成效存疑；33%擔心垃圾圍城恐加劇；30%認為需多管齊下加強教育。

「三無大廈」欠缺管理及回收配套，垃圾徵費實施後，46%受訪者擔心垃圾災難恐升級；29%斥港府無做足應對；23%認為執法難做到滴水不漏。

香港每日有3,000多噸廚餘，仍未有大型廚餘處理設施，54%受訪者批評港府減廢回收政策天殘地缺；22%斥減廢起步落後外國；21%無奈指基層難以減省垃圾開支。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府減廢不力，「天眼」捉垃圾蟲成效低，衞生黑點欠改善，「三無大廈」更難以監管及執法。受訪者又斥港府回收政策不完善，實施垃圾徵費非法棄置垃圾情況恐加劇，令香港淪為臭港。