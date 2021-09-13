有學校中六級率先恢復全日面授　學生稱有助預備文憑試

教育局批准師生新冠疫苗接種率達七成的學校或年級恢復全日面授課堂，位於觀塘的地利亞修女紀念學校（協和）中六級今日（13日）率先進行全日面授。校長林艷玲表示，今日先安排中六生全日面授，吸收經驗後再擴展至其他年級。不少中六生對可以全日回校上課感興奮及雀躍，有學生指更多時間在校學習可更好預備文憑試，課業上有不明白地方亦可直接請教老師。

中六學生葉同學表示，過往只上半日課，學習時間不夠，全日回校上課可以更多時間預備文憑試。他又指自己英文科成績較差，希望恢復全日面授後追趕進度。他指學校太多人，環境較擠迫，中午會選擇外出用膳。他七月時接種了由內地研發的科興疫苗，指接種疫苗除了保護自己，為了復課亦是考慮因素之一，希望可更多時間留校學習。

中六生魏同學亦認為網上授課比不上面授課堂，指實踐課程更開心，亦有更多時間與同學相處，並認為學校的學習氣氛較獨自在家學習更濃厚，有助提升成績。另一名男學生透露自己接種了由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，指打針是為了保護自己，並不擔心疫苗副作用，並認為回校上課可有更多時間學習，亦有老師輔導成績。

校長林艷玲表示，超過200名學生接種疫苗，中六級學生的疫苗接種率理想，相信因他們學習有迫切性。她指學校今日只安排修讀部分選修課的中六學生恢復全日面授課堂，目前正收集其他年級的接種紀錄及人數，會逐步將全日面授安排擴展至其他級別，亦希望盡快恢復課外活動，例如社際比賽、陸運會等。她說，目前最大困難是午膳安排，學校已在活動室設置130個座位，以隔板分隔。

將軍澳香島中學亦將於下周四（23日）恢復全日面授，校長鄧飛表示，學校已準備充足的防疫措施，並研究讓打齊兩針的學校下午回校參與課餘活動。他認為最大挑戰是午膳安排，指學生較常買外賣回校用餐，學校已在飯堂設置間隔座位，將風險減至最低，但同時容許學生外出用膳。