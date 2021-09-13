法改會倡設沒有保護弱小罪　冀以最短時間找出受虐人士

本港近年出現不少對兒童或長者等弱小的虐待個案，法律改革委員會建議訂立新罪行，若機構及照顧者等未有採取合理步驟保護弱小，需要負上刑責。法改會轄下小組委員會成員熊運信今（13日）表示，目前針對有關個案，控方需要找出誰是施襲者，假如受虐兒童由父母照顧，父母有緘默權，一旦控方找不到施襲者，施襲者便會脫罪；而訂立新法例後，假如證明小童受虐而照顧者未有提供協助，或故意當作看不到，便要負上刑責。

熊運信在一個電台節目指出，新法例沒有增加照顧者工作，舉例說有被虐兒童回校時吃大量食物，就似長時間吃不飽一樣，又或是上樓梯時拐下拐下，老師可向其查問，如果得不到答案，應與其他人士，包括上級或社工商量。他又指，新例針對嚴重身體受傷及易受傷害人士，因他們未必可講述受傷情況，照顧者要了解其傷勢是否有可疑，期望可在最短時間內，找出可能受虐的兒童或長者，減輕其痛苦。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發則指，新法例令前線員工感到擔憂，曾有康復院舍的院友回家後，員工發現有院友身上有傷痕，向院友家人追問；亦有員工在上門服務時，發現服務者有傷痕，雖曾查問傷勢，但無結果，希望港府訂立新法例時，能界定旁觀者及照顧機構的責任。