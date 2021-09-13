輔警總監及警司涉僭建及霸地 其後申請規範化疑被拒

警務處輔助警察隊總監兼新鴻基地產市務總監楊祖賜及警察公共關係科警司劉肇邦，去年先後被指涉嫌僭建及霸官地。有指兩人分別涉事的西貢村屋被揭霸地後，改向地政總署提交規範化申請，以租用佔用的官地。消息指，署方拒絕了以上申請。

楊祖賜和劉肇邦分別於2011年及2007年，與家人購入位於西貢北港新村的兩間相鄰村屋。楊氏所涉村屋疑違法僭建天台屋及佔用官地作泊車用途，而劉氏所涉村屋則天台疑僭建一個裝有冷氣機的天台屋，花園範圍亦涉霸佔官地。劉去年就事件回應時曾指，該屋當時已租予他人，據指劉氏上述村屋已於今年7月易手。

據悉地政總署上月在楊祖賜所涉村屋圍牆外貼上告示，限令該屋與毗鄰村屋業權人須於本月9日前停止佔用官地。惟限期過後數日，兩屋的圍牆範圍蓋上帆布，疑仍未拆牆及交還土地。

根據既定政策，規範化申請需要符合一系列嚴謹要求，才會獲得受理，包括佔用土地屬2017年3月28日收緊規範化申請的措施公布之前的舊有情況、所佔土地因實際情況不可獨立出租給其他人士，以及該政府土地在短期內沒有其他用途。