大型主鋼桁架航運抵港　啟德體育園工程邁新施工階段

主場館上蓋的第一段大型預製構件今早(13日)由廣東中山經海路運抵香港。

佔地約28公頃、香港歷來最大型的體育基建項目「啟德體育園」預計2023年下半年竣工，民政事務局今日(13日)公布，主場館上蓋的第一段大型預製構件今早由廣東中山經海路運抵香港，工程將邁進新施工階段。上蓋主要由4組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，在香港的建築項目中屬極大型的工程，為方便運輸，4組大型主鋼桁架要分為2至5段構件，稍後在啟德體育園工地進行組裝。

當局表示，主鋼桁架主要由大型鋼圓筒組成，鋼圓筒最大直徑達1.6米，預製過程中採用了建築信息模擬及裝配式設計等先進技術，連同電腦數值控制焊接機進行燒焊，提高品質和加快生產速度。此外，項目團隊亦利用建築信息模擬令設計視像化，方便優化設計和建造程序。

啟德體育園主場館可容納5萬名觀眾，將會提供現代化和多用途的體育和休憩設施，以提升香港的體育文化和運動風氣。體育園的主場館以「東方之珠」為外觀設計概念，設有可開合上蓋，其靈活的設計可供舉辦不同類型和規模的活動，包括國際足球和欖球賽、音樂會和大型社區活動等。