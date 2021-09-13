一連9日天橋遊蕩影女童　男生認罪判感化1年

一名男學生在今年4月，連續9天在秀茂坪一行人天橋上，拍攝女童在天橋行走的片段，後來有家長發現事件並通知校方，最終報警處理。涉案男學生早前承認4項遊蕩導致他人擔心罪，今天（13日）在觀塘裁判法院被判感化1年。辯方求情時指，報告顯示被告並無孌童傾向，而案發時被告拍攝女童，只因被告想拍攝新冠肺炎疫情後，學童開心地復課的畫面，並無惡意。

報稱學生的22歲被告黎曉田，早前承認4項遊蕩導致他人擔心罪。控罪指他於2021年4月14至22日期間，在秀茂坪南邨往寶達邨方向的行人天橋遊蕩，導致4名女童合理地擔心本身的安全和利益。

辯方今天求情時，指出被告認罪後，法庭分別為他索取了精神科及感化報告，其中精神科報告顯示被告並沒有孌童傾向，而被告亦向感化官解釋自己案發時的行為，只因被告當時想拍攝新冠肺炎疫情後，學童開心地復課的畫面，並無帶有任何邪惡的意圖。不過縱使如此，被告為自己令到家長感到不安而道歉。

主任裁判官錢禮考慮過2份報告內容後，決定採納感化官建議，判處被告感化1年，期間被告必須奉公守法，遵從感化官指示，包括接受心理及精神科輔導等。被告另須繳付堂費1000元，並於今年12月13日到庭聽取進度報告。