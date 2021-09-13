基層兒童牙齒狀況欠佳　團體促設醫療券助紓困

貧窮家庭兒童牙齒健康狀況欠佳，香港社區組織協會及兒童權利關注會(下稱「兩會」)早前發表「貧窮家庭幼童牙齒健康情況調查報告」，關注貧窮家庭幼童的牙齒健康及護理狀況，兩會今早(13日)前往立法會申訴部申訴，促立法會敦促政府訂立幼童牙齒健康目標，設立幼童牙科政策，並完善牙科治療和牙齒護理服務。

兩會表示，本港幼童蛀牙情況在過去20年多均沒有改善，衞生署曾於2001和2011的調查統計，發現5歲兒童有超過一半學齡前兒童有蛀牙經驗，當中逾9成的兒童卻從未曾接受治理。在5歲的幼童組別中，約4分之1人有4顆或以上曾經蛀蝕的牙齒。衞生署推行學童牙科保健服務多年，惟服務對象未包括幼稚園學童或中學生。

兩會早前展開｢貧窮家庭幼童牙齒健康情況的問卷調查｣，共訪問124名家中育有年齡6歲或之下的幼童家長，5歲幼童中逾6成有4顆以上曾經蛀蝕的牙齒，相對於衞生署2011年調查的百分比為高。調查發現，基層家庭的幼童刷牙頻繁程度普遍較低、使用牙膏刷牙情況較少，或導致未能有效防治幼童蛀牙或避免其他牙患問題，即使深明牙齒檢查好，苦因無錢而卻步。

兩會建議港府訂立兒童口腔健康目標，增加支援學前幼童護牙，並將衞生署現時推行的學童牙科保健服務的受惠對象，擴闊至幼稚園學童及中學學童，當局亦應將現行牙科街症服務診所的服務範圍，由現時只處理止痛及脫牙，擴展至治療其他牙患服務。此外，兩會又建議設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務，並與幼稚園及幼兒中心合作，派員定期提供到校牙齒檢查。