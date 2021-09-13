未來兩年醫護流失率增逾千　80%醫護同意延退休年齡至65歲

新冠肺炎疫情讓原本就嚴峻的醫療服務更添沉重壓力。按照醫管局今年2021年3月的數字推算，未來兩年即將屆滿退休年齡不同職系的醫療員工逾千人，醫護流失率劇增。為挽留人才共同抗疫，醫管局於上月19日表示，有意將員工的退休年齡延至65歲。有工會團體為此進行一項聯合問卷調查，訪問醫管局從業員及市民，當中有80%的受訪醫管局從業員及78%的受訪市民贊成延長醫護退休年齡至65歲，並可讓員工自行選擇在60歲或65歲時退休。

港九勞工社團聯會於今年8月21日至9月11日期間，與多個醫護工會聯合進行有關「醫管局從業員或市民對延長醫護退休年齡至65歲的觀感及意願」調查問卷，一共有414名受訪者，包括來自醫管局不同職系的從業員256名及市民158名。

結果發現，受訪者中有83%的市民曾接觸或使用醫院管理局服務，當中以公立醫院服務、專科門診服務、普通科門診等服務最為殷切。而對於延長醫護退休年齡，有80%的受訪醫管局從業員及78%的受訪市民認為，為應付當前疫情常態化及持續性的醫療需求，贊同應延長醫護退休年齡至65歲，同時可讓員工自行選擇在60歲或65歲時退休。

勞聯指出，為挽留人才以紓緩醫護人手不足問題，政府需要制訂長遠醫療規劃策略，並加強在醫療方面的承擔，同時要為醫護人員提供充分支援。而該項延長醫護人員退休年齡的建議，醫管局早前表示計劃將於9月底醫管局大會提出，期望可挽留合適人才。