3人涉牛頭角警署外暴動　1潛逃1認罪1受審

前年8月24日九龍灣有獲不反對通知書的遊行，但其後有人轉移到牛頭角警署附近暴動。警方於現場拘捕3名男子，控以暴動罪名，其中一人懷疑已經潛逃，餘下2人則於今天（13日）受審，其中1人承認控罪，還押至下周一（20日）再訊；另1人則不認罪，案件將於下午開審。

本案為區域法院案件，但司法機構安排在西九龍法院大樓審理。案中3名被告分別為吳仲謙（26歲）、謝灼華（25歲）及周健豪（28歲），他們被控於2019年8月24日，在九龍灣偉業街近牛頭角警署參與暴動。吳仲謙自2020年9月起一直缺席法庭聆訊，有台灣媒體早前引述消息，指他企圖乘船偷渡赴台，被台方海巡署查獲關押。謝灼華則於今天認暴動罪，他原本被控多一項襲警罪，指他在同日在九龍灣偉業街襲擊總督察A，但控方在他認暴動罪後申請將襲警罪保留法庭存檔，獲法庭批准。周健豪則不認罪。

謝灼華承認的案情指，案發當日九龍灣有獲批准的遊行舉行。至約下午2點半，約20名示威者聚集設路障，警方則在60米外設封鎖線。警方向示威者發出多次警告，惟3名被告拒絕離開，約10人向警方擲磚頭及照射雷射筆，警方推進並將3名被告拘捕。之後續有示威者向擲磚塊、石頭、竹枝及汽油彈。謝被捕前，總督察A在現場截停一名不知名人士時，謝衝向A並用竹枝打A的左前臂，過程被電視台拍攝下來。

謝的代表律師求情指，本案發生在有不反對通知書的遊行期間，謝的被捕位置離遊行路線及終點零碳天地不遠，被告在途中見到牛頭角警署外有衝突，受到當時的氣氛影響才會加入，犯案時間短暫，亦非領導或煽動角色。是次暴動規模較小，沒有證據顯示謝曾經設路障或向警員擲雜物，在謝被捕之前並無汽油彈出現，由於謝無法預知現場會有火，故辯方認為法庭不應將汽油彈的元素計算在內，建議判處4年以下監禁。辯方又呈上老師及社工為被告撰寫的求情信，內容讚揚被告品行良好、溫文、有耐性。