政府撥款支持第3批新冠毒病研究　包括18個項目涉3.43億元

政府今日(13日)宣布，食物及衞生局下的研究局將透過醫療衞生研究基金，再批出3.43億港元的撥款，支持本地大學進行18項針對新冠毒病的研究，本次是基金第3批撥款，連同前2次撥款，該基金已先後批出合共5.13億港元支持67個項目。

今次新獲批撥款的18項研究，當中包括涵蓋多個項目主題的組合研究，包括評估新冠疫苗誘導的免疫反應和不同群體(青少年、成人、長者和接種加強劑的群組)接種疫苗的安全性，以及比較自然感染者和接種者的免疫狀況；研究腸道微生物群在提高疫苗接種免疫反應中的作用；調查公眾對疫苗接種的認識、信心和接受程度，和為減少新冠病毒在不同社區群體傳播而採取的社會和干預行為措施。

相關研究涵蓋免疫狀況、疫苗接種反應，以及「2019冠狀病毒病長期症狀」(即感染新冠病毒所引發的持續、延遲或長期併發症)對生理和心理所造成的影響等重要研究領域。當中包括研究疫苗引發免疫反應的強度、覆蓋性及持久性，異常事件的實時監測，以及就不同疫苗接種組合進行的臨床試驗，相關結果有助為制訂接種加強劑的策略提供依據。其他研究包括偵測康復者出現新發慢性病和長期神經精神後遺症的情況、研發和評估新藥物及建立自我管理方法，以進一步加深認識「2019冠狀病毒病長期症狀」，並改善康復者的生活素質。

部分研究的早期結果顯示，由內地及德國合研的復必泰和由內地研發的科興(克爾來福)疫苗，對於預防新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡的情況。而以有關疫苗接種的定期人口調查結果所作的推算則顯示，有需要以便利措施等方式提高長者的疫苗接種率。至於以臨床和環境樣本(如污水)中抽出變種病毒進行基因組測序，亦能為本地新冠變異病毒株的檢疫安排、疫苗效能和臨床管理提供有用和及時的資訊。

項目團隊將於11月23日舉行的今年衞生醫護研討會公布相關研究的中期結果。研討會以「以實證為本應對2019冠狀病毒病和其他全球醫療挑戰」為主題，並邀請海外知名專家分享他們在新冠病毒研究和在臨床實踐中應用研究成果的經驗。

醫療衞生研究基金支持由個別研究員擬定的研究項目，及由食衞局委託的研究/項目，從而建立科研能力、填補科研知識不足之處、協助政策制定、應對特定事件、評估需要和威脅，以及推廣健康等工作。就食衞局委託的研究/項目，局方會邀請機構按其相關的研究專業遞交計劃書，以供考慮。