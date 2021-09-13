黎智英服刑第150天　妻女探監不發一言

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行合共判囚20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(13日)已服刑150日，黎智英太太和女兒聯袂到赤柱監獄探監，全程未有發言。

黎智英的妻女今午乘私家車於下午約3時20分到達赤柱監獄，2人皆身穿西服，黎的女兒持一個手提袋。2人快步走入院所內登記乘坐高爾夫球車，期間未發一言，全程低頭。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。黎另於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，陳志全男友人及郭家麒太太今早亦到場探監，並於今早約10時完成探訪離開。