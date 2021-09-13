8人就前年旺角非法集結上訴　僅2人得直脫罪

前年8月旺角發生反修例衝突，期間9名男女被捕被控非法集結，其中1名少年再被控管有雷射筆。他們否認控罪，經審訊後早前全部被裁定罪名成立，其中7人被判監4至6個月，另2人則分別被判更生及勞教中心。判決後其中8人於今年6月，向高院原訟庭上訴。法官張慧玲今天（13日）以書面方式頒布判決，判其中2名被告上訴得直，定罪獲得撤銷；但其餘6人則上訴失敗維持原判，並被立刻撤銷保釋，須即時服刑。

5男3女上訴人依次為17歲姓蕭學生、17歲姓鄧男學生、陳駿霆(19歲)、韓明恩(23歲)、廖智峯(23歲)、陳嘉汶(35歲)、伍兆銘(21歲)及蘇澄怡(23歲)。他們被控於2019年8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結。姓蕭首被告另被控管有一支雷射筆。除鄧姓學生及陳駿霆被判入更生中心及勞教中心、蕭被判監6個月外，其餘上訴人則被判監4個月。今天法官裁定伍兆銘及蘇澄怡2人上訴得直，其餘6人則維持原判。聆訊時上訴方指，控方無證據指眾人當時有任何不當行為，或何時在該處現身。即使被告在現場出現，也不等於能證明他們與其他示威者有共同目的，並參與堵路及破壞社會安寧。此外，上訴人亦質疑現場拍到的片段，不能令人無疑點地辨認出上訴人在集結及堵路現場。