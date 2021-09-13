Windows操作系統現嚴重漏洞　生促局籲用戶勿打開可疑文件

微軟Windows表示最近在多個Windows版本的操作系統中發現嚴重漏洞，並已被黑客廣泛利用，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)，今日(13日)呼籲本地用戶提防相關漏洞，切勿開啟任何不明來歷及可疑的Office文件，並且保持微軟Defender Antivirus及微軟Defender for Endpoint更新。

根據協調中心官網資料顯示，Microsoft Windows遠端執行程式碼漏洞保安公告，於9月8日發出，漏洞屬「極高度風險」，類型為「操作系統-視窗操作系統」，並在注意事項顯示「CVE-2021-40444 漏洞正被廣泛利用」，同時暫無可用的修補程式。

到目前為止，微軟仍沒有提供保安更新修復該漏洞，但已推出臨時解決方法，建議用戶可以尋求資訊科技技術人員協助執行，並密切留意相關攻擊的事態發展和保安更新消息。據微軟指出，該漏洞利用特製Office文件攻擊用戶，一旦開啟有關文件檔案，攻擊者就能夠向目標系統遙距執行惡意程式碼。而該公司稱旗下的微軟Defender Antivirus及微軟Defender for Endpoint可以偵測該漏洞並為系統提供相關保護。

另外，微軟在本周即將發布9月份的保安更新，協調中心建議Windows用戶可瀏覽或訂閱HKCERT網站的保安公告，以獲取最新消息。