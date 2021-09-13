改證件性別遭拒　2跨性別人士覆核敗訴再上訴

2名未完成由女變男變性手術的跨性別人士，向入境事務處申請更改身份證上的性別被拒，於是提出司法覆核挑戰入境處的決定，惟被高院原訟庭裁定敗訴。2人不服裁決提出上訴，高院上訴庭今（13日）開庭處理。上訴方認為變性手術並非判斷性別的唯一方法，要求跨性別者承受風險接受手術才可獲男性身份，是有違人權。

2名上訴人中，其中一人以代號Q保密身份，他與另一上訴人謝浩霖所持有的英國公民護照或英國公民（海外）護照，已將登記性別改為男性，但入境處則拒絕更改他們香港身份證上的性別。高院原訟庭法官早前指出，完成變性手術是判斷性別的唯一客觀可行界線，並以女變男人士停服雄性賀爾蒙後仍有可能生育為例，指出另劃界線可能衍生出男性懷孕等複雜問題，因此裁定2人敗訴。

上訴人代表律師今指出，跨性別者多年來一直視自己為男性，以男性方式生活，部分甚至已經接受變聲等不可逆轉的治療，完成「移除子宮和卵巢」及「製造陽具」手術不會令他們變得更男性化；反之，相關手術具有一定失敗的風險。上訴方認為，要求跨性別者二擇其一，即要不承受風險並接受不必要的手術，要不甘願被視為女性而蒙受心理影響，令他們感到沮喪或受歧視，這實屬不人道及有違《人權法》。事實上，世界各地已有不同方法來判斷性別，包括由醫生逐一審視每個個案等，上訴方強調變性手術不應是唯一界線。

入境處代表則指，法庭不應只從跨性別人士角度考慮，亦需公平地平衡大眾市民的利益，認為原審法官裁斷正確。其代表律師明天（14日）會繼續陳詞。