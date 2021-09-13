迷你倉大火死因研訊　消防承辦商指裝置年檢合格

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（13日）繼續在死因裁判法庭進行。報警的保安主管作供表示，他到場時已經濃煙密布，於是立即報警。至於消防裝置承辦商的老闆則確認，淘大工業村在火災發生前不足一個月完成年檢，所有消防裝置符合法例要求。

恒隆的保安主管陳滿根作供指，火災當日他在淘大商場當值，約10時55分收到保安中心同事報告得知淘大工業村發生火警，他一邊趕去工業村，一邊致電早前作供的保安員袁志強。他在2至3分鐘後到達淘大工業村地下，見到有煙「攻出嚟」，便立即報警。陳稱「我見到有火，唔理大細火啦，總之有煙攻出嚟我就報警啦」。根據電訊公司文件，陳在當日10時58分報警。陳在報警後立即致電物業經理，2至3分鐘後消防員到場，陳帶他們上3樓，途中打破了1至2樓其中一個警鐘玻璃，令警鐘作響。陳表示，恒隆每年會進行一次火警演習，租户可自行決定是否參與，而印象中時昌從沒參加。

消防裝置承辦商怡華專業工程公司，在2005年至2016年承接了淘大工業村的消防設備年檢。其老闆黎民中作供表示，建築圖則規定了淘大工業村每層樓必須配備3個泡沫型滅火筒及4套消防喉轆、火警警報啟動掣及警鐘，並規定了這些滅火設備擺放的位置。恒隆在2016年2月開始聯絡怡華，要求採購年檢服務，整個檢查及更換裝備的過程需時約3個月，最終怡華在5月21日發出證書，證明淘大工業村所有消防裝置合格。黎表示，淘大工業村裝設的所有警鐘與香港大部分的警鐘一樣，需要有人敲碎玻璃、啟動火警警報啟動掣才會發聲，同時天台的消防泵會啟動，才會有水流進消防喉轆，而水柱正常可遠達7米。