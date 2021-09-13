澳門諮詢第二個五年規劃　提升博彩及旅遊業競爭力

澳門政策研究和區域發展局公布，澳門特區政府將由本周三(15日)起至11月13日，就《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃(2021-2025年)》諮詢文本，展開為期60天的公開諮詢工作。

諮詢文本提到關於完善博彩業有關法律制度，促進博彩業依法有序健康發展等議題，而針對博彩業的發展，政策研究和區域發展局局長張作文強調澳門未來經濟不能靠博彩業去振興，未來澳門應適當穩定博彩業，博彩旅遊業應是圍繞世界旅遊休閒中心這個原則。

未來澳門五年規劃將鞏固提升綜合旅遊休閒業，系統完善博彩業有關法律制度，促進博彩業依法有序健康發展。按照有利於豐富澳門世界旅遊休閒中心內涵的方向，妥善推進博彩經營權重新競投的相關工作，提升澳門博彩業的國際競爭力；加強各項監督執法工作；優化博彩業結構，持續擴大中場收益佔比，嚴格審批新增賭枱申請；推動非博彩業務持續發展。持續推動博彩企業推廣負責任博彩，維持博彩企業在澳門經濟循環中「以大帶小」的重要角色，加強博彩企業與本地中小企的聯動。

張作文表示，未來澳門博彩業發展應是健康、穩定、適度的發展，在有序及適度的原則下穩定及恢復博彩業；而賭牌競投等問題，下一步會有相關政府人員展開公開諮詢。

張氏認為，量多未必是有競爭力，博彩業及旅遊業是要豐富旅遊元素去提升的，澳門除了博彩業還有其他旅遊休閒，及醫療健康、美食、體育文化等等；他認為，提升博彩業旅遊不是提升數量就可以，不是提升賭牌數量就有競爭力。