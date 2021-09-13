佛舍被擅自改為動物骨灰龕場　負責人興訟要求取回物業

西貢井欄樹慈蔭精舍原本是佛門清淨地，但精舍負責人將管理責任交予「香港愛護老人協會」看管後，發現舍內竟然開設動物骨灰龕場做生意。精舍負責人前年入稟區院申請禁制令，禁止佔用者再進入精舍範圍，並要求佔用者即時移走骨灰龕及交還物業。案件今天（13日）移師到東區法院大樓開審，原告供稱她把精舍交予「香港愛護老人協會」看管，一直以為對方是慈善組織，直至其律師查冊時，才發現根本不存在這個組織，並指不希望有人用精舍牟利。案件押後至本周五（17日）作結案陳詞。

原告是慈蔭佛堂有限公司，被告依次是余力維、江凱嵐、未獲授權而佔用慈蔭精舍的人，以及順裕房地產發展有限公司。各被告今日缺席聆訊，並致信法庭表示身處外國，因疫情問題而未能回港。原告則堅持開始審訊，並獲法官批准。

入稟狀指，原告的多名始創人於60年代獲政府批地，在井欄樹龍窩村興建慈蔭精舍，供佛門弟子及年長會員居住，並僱用一名黃姓男子管理及照顧各人起居。後來精舍各人陸續老去，原告的董事因信任黃，於2008年後亦鮮有到精舍視察。但2年後發現黃擅自將慈蔭精舍作商業登記，並容許由各被告管理精舍。

精舍負責人曾玉標（譯音）供稱，2010年慈蔭精舍新建骨灰龕場，他上門查看時，發現有十多個骨灰龕位，附有狗隻照片及名字，便猜到有人打算用精舍牟利。惟原告一直找不到首被告對質，他曾找上精舍，當時有看更拖狗要求原告離開。另一名負責人黃碧君（譯音）則指稱，被告一方作失實陳述，如「香港愛護老人協會」根本不存在，並指他日回復精舍，只用作慈善、招呼老人及拜佛之用。