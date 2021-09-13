議員促放寬電視廣告時數及形式　商經局指仍要照顧觀看樂趣

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(13日)召開會議，討論免費電視及電台的規管制度。多名議員要求政府放寬對電視服務的監管要求，容許增加每小時的廣告時長、放寬廣告形式。商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示會持開放的態度，認真考慮議員的意見，並指在放寬電視節目間接宣傳的規管，以及容許在節目中播放植入式廣告後，通訊局未有收到大量投訴。但他認為亦要照顧市民的觀看樂趣，指會在中期檢討諮詢市民及業界等意見。

會上亦有議員關注個別商營電台的節目內容，其中，議員葛珮帆指收到市民投訴個別商營電台的個人意見節目的內容偏頗，並指香港電台近日表現有改善，要求通訊事務管理局主動監察商營電台。

梁卓文回應指，現時電視台及電台的數目眾多，故難以主動監察所有節目內容。他又表示，在前年收到很多關於節目內容不持平和資訊有誤的投訴，但經調查後，商營廣播機構的投訴成立個案並不多。他續稱，目前為止商營廣播機構的時事節目在事實陳述上並未有很大問題，並補充指若市民認為個別節目內容偏頗時，可向通訊局投訴，通訊局會積極跟進。

通訊局正就免費電視及聲音廣播牌照中期檢討，進行為期2個月的公眾諮詢，並對牌照餘下有效期內的牌照條件及服務要求，在明年中向行政長官會同行政會議提交建議。