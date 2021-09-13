約529名非公務員僱員拒簽宣誓聲明　全部已離開政府

政府要求去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，於今年6月底前簽署聲明，表明擁護《基本法》及效忠香港特區。根據政府提交立法會的文件顯示，已簽妥和交回聲明的全職及兼職非公務員政府僱員，分別有逾18,000人及8,000人，至於不理會或拒絕簽妥和交回聲明的全職及兼職非公務員政府僱員分別有149人及約380人，全部已離開政府。

公務員事務局在文件中表示，149宗不理會或拒絕簽妥和交回聲明的全職非公務員政府僱員個案中，有119人是非公務員合約僱員，13人是退休後服務合約僱員，而其餘17人是按其他聘用條款受聘的非公務員政府僱員。

當局表示，所屬部門會先要求不理會或拒絕簽妥和交回聲明的非公務員政府僱員解釋。在拒簽聲明的全職非公務員政府僱員中，約半數僱員因辭職或合約屆滿已經離任，餘下約70多人，由於在沒有合理解釋，已被其所屬部門按照僱傭合約的相關條款終止聘用。而約380名不理會或拒絕簽妥和交回聲明的兼職非公務員政府僱員，亦已悉數因辭職、合約屆滿或被終止聘用而離開政府。

另外，約17萬名去年7月1日前已加入政府的公務員，絕大部分已經簽署聲明。有129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回聲明，截至今年8月底，絕大部分人員已離開政府，包括根據《公務員事務規例》試用人員條款被終止聘用、按《公務人員（管理）命令》第12條基於公眾利益而被着令退休、自行辭職或本身違反紀律被革職等。餘下的數宗個案預計會於短期內陸續被終止聘用。