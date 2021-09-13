政府建議降低劏房租管加租上限　住戶批評當局後知後覺

政府將修例設立劏房租務管制，政府於立法會文件建議修訂案續租時的加租上限，由15%修改至10%。有劏房戶批評政府後知後覺，仍拒設立起始租金，擔憂業主在空窗期隨意加租。另有業主明言將會退場，又認為政府此舉變相令新買家拒絕進場。

居於葵涌鴻運樓的賴生一家3口租住120平方呎的劏房。他指自己以往從事建築業，已因疫情失業超過1年，至今只能借錢度日。他稱目前單位租金約5,000多港元，連同水費及電費等，每月基本開支達6,000多港元。他指為應付生活，目前每日只能食一餐，惟業主仍每兩年加租一次，加租金額由750港元至1,000港元不等，幅度遠超10%，認為住戶毫無保障，並狠批政府不但未有設立起始租金，任由業主在空窗期隨意加租，更後知後覺才建議降低續租幅度，非常無能。

劏房戶左女士與女兒居於長沙灣約80平方呎的劏房，她指自己為單親家庭，因要照顧女兒，只能領取綜援度日。她指作為基層缺乏議價能力，以往只能無奈接受業主加租，過往曾被業主不定期加租，幅度至少達4位數字，故又斥政府降低續租加幅上限行動實在太遲，反映政府官員離地，未能了解基層的苦況。

業主會會長佘慶雲則指自己會退場。他稱部分舊區的二手市場一年多都沒有做成買賣，因以往市民投資舊樓後可分間成劏房，但目前受租管及續租加租幅度限制，相信沒有新買家願意加入這個市場，更令原有的舊業主有意欲退出。