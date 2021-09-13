疫苗接種 　公務員醫管局及教職員逾90% 　院社員工逾80%

政府早前要求公務員如果沒有接種疫苗，則需要每14日進行病毒檢測並得出陰性結果。政府早前向立法會提交文件，指截至9月初，整體公務員的首針接種比率已超過90%，又呼籲其他私人機構跟隨政府做法，要求所有員工接種疫苗。

政府表示已經於5月對公務員實施疫苗假期，以及批准政府僱員在上班時間接種疫苗，截至2021年9月初，整體公務員的首針接種比率已超過9成。而醫管局僱員同樣由今年9月1日起，若未接種第一劑疫苗，必須每兩個星期到社區檢測中心進行一次鼻腔和咽喉合併拭子核酸測試，測試需在工作時間外自費進，而截至8月29日，醫管局全職員工整體接種率已達93.3%，約79300名員工已接種至少一劑疫苗，其中醫生組別已超過99%，護士及專職醫療人員均已超過91%，臨床支援人員亦已超過94%，其他員工的接種率則已超過90%。

文件中提到，醫管局為鼓勵員工接種疫苗，推出一系列措施包括於個別醫院內設立注射站，以及所有員工於6月1日至8月31日期間接種每一劑疫苗均可申請一日特許休假，有關安排已延長至9月30日。在安老院、殘疾人士院舍及護養院僱員方面，截至今年9月1日，則已有超過80%院舍員工已接種最少一劑疫苗。

隨着學校本月初開學，教育局亦要求由年9月1日起，全港學校的全體教職員包括由學校直接僱用的教學及非教學人員、其他提供到校服務的人士，以及經常出入校園的人士，須至少已接種第一劑疫苗，或定期進行病毒檢測並取得陰性結果，若個別學校有理想的疫苗接種率，教育局會按實際情況，讓有關學校安排全校或個別級別的學生回復正常的校園生活，包括進行全日面授課堂及參與課外活動。政府指截至9月初已經接種第一劑或第二劑疫苗的學校教職員約為92%，認為學校同工對接種疫苗回應正面。

政府認為近月政府僱員和主要公共服務行業僱員的疫苗接種率已明顯上升，呼籲其他公共和私人機構的僱主要求所有員工接種疫苗，否則須要定期自費接受病毒檢測。