政府緊盯逾10個工會　違職工會條例即釘會

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，出現海嘯式的新工會登記，當中不少被炮轟不但沒有保障工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動反政治活動及製造社會分化。隨着香港言語治療師總工會5名骨幹成員因繪本涉嫌煽動仇恨，早前被警方國安處拘捕，而勞工處亦已向該工會發出「擬取消職工會登記通知書」，意味稍後會遭「釘會」。據了解，政府正緊盯逾10個新工會，正搜集資料，若證實該等工會所參與及舉辦的活動，與《職工會條例》不符及違反其會章，便會啟動程序，將之「釘會」。

政府早前書面回覆立法會，指在2018年至2020年間，新登記的職工會按年分別有13間、25間及495間；而截至今年年底，則已有1,504間登記的職工會。同期共有7間獲登記局登記的職工會自行解散。勞工及福利局局長羅致光強調職工會若在解散前曾進行違反會章或法例的活動，登記局及執法部門會作跟進。

《港區國安法》去年6月底實施後，勞工處亦要審視職工會有否違法。據了解，政府正緊盯逾10個職工會，懷疑該等工會所參與及舉辦的活動違反職工會條例及其會章，若證實有關工會並非從事與勞工權益有關事宜、並非與所屬行業的工人有關，便會採取行動，隨即啟動程序，向該工會發信查問，若工會回覆並不合理，則會「釘會」，情況一如香港言語治療師總工會。

綜合多個渠道的資料，部分工會或多或少所參與或舉辦的活動與工人權益無關，更被視為「釘會」的「高危」。《港區國安法》生效前，有12個行業工會組成「工會平台」聯同各區區議員，把收集的6萬個反國安法聯署遞交G20駐港領事館，藉此向中央及港府施壓。

例如醫管局員工陣線，不但於去年2月為向政府施壓封關，而發動數千名醫護人員一連五日罷工，又曾被政府不點名批評抹黑疫苗接種計劃；該工會事後即在社交平台貼文反駁，澄清他們從來沒有反對疫苗接種計劃，只是反對政府呼籲市民接種欠缺數據支持的科興疫苗。另外，由於今年警方不批准六四集會，該工會又曾與支聯會副主席鄒幸彤擺街站，呼籲市民以自己方式悼念六四，亦曾因播放六四電影而被警告違反《電影檢查條例》。

其實，該工會前主席余慧明因涉及民主派35+初選，涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，自3月起一直被拘押，直至7月底才獲准保釋候訊。

部分工會不單止曾參與「三罷公投」，亦有擺六四街站，香港白領《行政及文職)同行會及香港自由工作者服務工會，亦曾擺街站反對政府收緊查冊；而香港保險仝人職工會在今年4月，擺街站反對《2020年入境(修訂)條例草案》。

到底那些活動被視為違反職工會條例及其會章，據了解，當局會仔細審視，若要取消某工會的工會登記，事前亦要取得律政司的指示。