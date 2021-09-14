跨部門東九龍打擊罪惡反黑工　拘13人包括7假難民

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區連同入境處，昨日(13日)展開代號「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個地點。

行動中合共13人被捕，包括3名港男、3名持香港身份證巴籍男子，以及1名巴籍漢、5名印度男及1名印尼女子(26至55歲)，該7名人士俱持「行街紙」留港。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「禁止接受僱傭工作」、「行使他人身份證」、「行使虛假文書」、「阻差辦公」及「被通緝人士」等罪名被捕；部分已獲准保釋的人士，須於9月中旬或10月中旬向警方報到。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。