Dr.東：強迫性進食　壓力陪「胖」你

有不少港人都患有進食失調症，香港進食失調康復會於2010年至2020年共接獲2,323個熱線查詢數字，並發現有1,288宗個案。常見的進食失調症包括暴食症、厭食症等，然而強迫性進食習慣亦不容忽視，不但會影響身形，還會引致各種慢性疾病，如心血管疾病、糖尿病等。有營養師指，強迫性進食習慣一般因為壓力而形成，患者希望透過食物緩解壓力。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師陳紫敏表示，患者一般因為情緒低落或出現精神健康問題，希望透過進食放鬆自己，常見情況會在短時間進食大量食物，即使已有飽腹感仍進食。陳又補充，要確定患者有強迫性進食習慣需要長時間的觀察，例如了解患者的飲食模式，因為短時間進食大量食物有機會是因為日間工作繁忙，未有時間進食。同時需了解求助者的精神健康，以及他們在壓力下的飲食習慣有否改變。家人亦可以透過了解家中食物、飲品的數量變化，及其精神情況，了解他們是否需要求助。

由於暴食症及強迫性進食習慣患者都會暴飲暴食，一般市民都難以分辨。陳指，暴食症對身體造成的傷害會較大，因為通常暴食症患者在暴食後會進行補償行為以避免體重增加，例如扣喉或服食瀉藥等，因此有機會引致體重起伏不定、脫水等問題。而要了解強迫性進食習慣患者的情況，往往要多次接觸和溝通。陳又分享自身經驗，指一般市民都會因為體重而諮詢營養師意見，但體重問題有多種成因，通常都要和病人建立關係，了解他們的背景以及飲食習慣，方能了解患者的情況，作進一步行動。

陳又指，要打破強迫性進食習慣，首先要了解壓力的來源，透過做喜歡的事緩解壓力。同時亦要打破舊有習慣，但不能操之過急，可以定下短期目標，先記錄自身的飲食習慣，然後用健康食物作以代替，再逐步改變飲食習慣，了解到快樂不一定要依靠進食。同時亦避免直接要求患者戒口，以免增加壓力。陳再指，有時家長難免會評價小朋友的身形，但無形中會增加小朋友的壓力，令他們在長大後有機會患有進食失調症，呼籲市民避免標籤特定身形。