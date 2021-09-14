心臟有問題　未及接種被炒　前員工：國泰谷針不近人情

國泰為逼員工接種疫苗，但凡未打針者，一律解僱，「手起刀落」。有被解僱的前國泰機艙服務員昨日於電台節目表示，早前曾因心口痛入院，因醫生仍未能確定病因，未能發出豁免打針的醫療證明，即使她其後向國泰提交心電圖，最終仍遭「炒魷」。她批評國泰未有提出任何協助、亦未有建議或考慮將她調職，做法不近人情。有專家指出，由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，已將心肌炎列為不良反應之一，曾患急性心臟病或進行「通波仔」等手術的人士，應押後3至6個月接種復必泰疫苗。

有被解僱的前國泰空姐表示，6月底曾因心口痛入院，其後懷疑心肌有問題，但因醫生仍未能確定病因，她未獲發豁免打針的醫療證明。她其後向國泰提交心電圖，並向公司經理解釋情況，當時對方僅要求她向公司更新其進展。惟至9月1日，她收到國泰發出解僱通知，原因是她未有接種疫苗，亦沒有有效的醫生證明。

她續指，國泰曾於事後聯絡她，並問及打針意向，她當時有向對方表明醫生現時未能確定病因，不過國泰方面回應稱，未能等到她9月底覆診後才作決定；她並引述對方所言「你份工好危危乎」。她表示，自己不抗拒打針，只是擔心接種疫苗會進一步影響心臟問題，批評國泰未有提出讓她接受公司醫生的檢查，或調往其他非前線的工作崗位，卻以「一刀切」形式解僱，做法不近人情，她表示將會向勞工處求助。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，數據顯示復必泰疫苗標籤已將心肌炎列為其中一種副作用，參考心臟科學院的建議，曾患急性心臟病或進行「通波仔」等手術的人士，應押後3至6個月才接種復必泰疫苗；亦相信大部分醫生都會建議相關人士，押後接種或改打科興疫苗。何又建議，國泰可透過內部認可的醫生，了解員工未能接種的狀況。