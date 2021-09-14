鋪海底電纜「旱季」期進行　環團關注或影響海豚生態　

位於石鼓洲的焚化爐工程如火如荼，為確保島上有足夠電力，中華電力有限公司（中電）打算在附近鋪設海底電纜，工程料在2023年年底前展開，當時確保附近棲息、被列為「易危」的中華白海豚與江豚得到保護，並獲環保署首肯。惟工程出現暗湧，環保署通過中電在去年更新環境許可證內容，把施工期列入在「旱季」，即12月至翌年的5月的海豚活躍期內進行。環保團體指該時段是江豚在附近水域活躍的日子，舊許可證列明要避開的高峰期，而當局早前只是派工程船視察附近海域，兩日內經已有8成海豚減少出沒，認為工程噪音會對海豚造成滋擾，加上附近高速船頻繁，會驅趕牠們，希望中電提供相應緩解措施。

政府將在長沙至毗鄰石鼓洲人工島附近前濱與海床鋪設海底電纜，並由中電承接工程，預計在2023年年底前展開，相關工程原來的環境許可證早在2012年1月簽發，其許可證中顯示，「可能產生水底聲音滋擾的建造工程，須在6月至11月期間進行，以避開江豚出沒的高峰期。」但在中電去年4月提交的更新申請，則刪除了有關資料，只保留在海床安裝板樁時,須採用低噪音打樁設備、船隻的航行速度不得超過10海里等，並獲環保署去年5月簽發。地政署在今年7月底刊憲相關工程時，被環保團體發現。

香港海豚保育學會副會長麥希汶指，整合漁護署年度監察報告中，索罟群島與石鼓洲附近是江豚重點棲息地，每100公里有60至80條出沒。有海豚專家曾在「旱季」平均每日在南大嶼山見到68條江豚出沒，比其他日子高出5倍，又指曾在18年3月時進行監察，發現當局只派工程船視察海域，兩日內經已有8成江豚減少出沒。世界自然基金會香港分會鯨豚保育項目經理吳嘉怡指，海豚是對聲音敏感的生物，工程對牠們有一定影響，呼籲政府應如海上液化天然氣計劃中提供相應緩解措施，如有需要便應停工。

漁護署海洋護理主任(諮詢)麥耀明昨在離島區區議會上表示，中電現時採用的是水力噴注方式鋪設(Jetting)，比震動式打樁產生較少噪音，又指普遍江豚亦會在工程後，重新回到本來的地方。區議會決定去信中電與環保署了解是否有微調空間。

中電書面回覆指，經進一步評估更改登岸位置至長沙沙灘，在安全考慮及康文署要求下，要避開風季及泳季，要在11月至3月內施工，與江豚出沒高峰期重疊。中電指，是次工程涉不多於5艘工程船隻，加上施工期只有4個月，認為影響輕微，會優先在11月完成石鼓洲海域的鋪設工作，並制訂緩解措施。

環保署回覆指，按《環境影響評估條例》要求審核有關申請，同意中電所提出的走線改動，能避免對天然石灘、潮汐帶生境及岸上植被所造成的影響，又指修改後的建議比原來的更環保。署方指中電會在鋪設期間設立專用區，由富經驗的專家在相關的工程開始前至少30分鐘,密切監察，如發現有海豚出沒，便會立即停止工程30分鐘。