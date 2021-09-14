李慧詩競輪賽奪季軍　今屆全運獨攬1金1銅

挾着爭先賽金牌的氣勢，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）今日（14日）轉戰全運會競輪賽，一路過關殺進決賽，可惜未能搶佔有利位置，屈居季軍，以1金1銅「畢業」。

女子競輪賽首輪共有28個選手，分成4組作賽，每組前2名直接晉級準決賽，其餘跌落復活賽，爭奪最後4個名額。剛為香港贏得今屆全運會首金的李慧詩，被編進第3組登場，輕鬆取得小組首名晉級。師妹李海恩跌落復活賽，以第3名衝線，遺憾出局。

相隔5小時，Sarah在準決賽第2組登場，一度跌到第4，但臨近「打鐘圈」，即從外檔發力進佔首位，強勢闖進決賽。來到終極一戰，一眾選手待領航車離場，立即發動進攻。Sarah排在第5起步，在遭到對手阻擋下，未能搶佔有利位置。不過，「女車神」仍在最後直路力挽狂瀾，搶下一面銅牌，以1金1銅「畢業」，近4屆運動會累積2金3銅，僅次於師兄黃金寶（3金2銅），成為歷來第2多牌的港將。

賽後，Sarah稱內地車手進步明顯：「這屆全運會，是在奧運後舉行，我發現內地運動員能力提升了很多，（爭先賽）200米資格賽時間，與世界水平相差無幾，只是缺乏比賽經驗，令我較易進入決賽。」她坦言在競輪賽決賽發生失誤：「我沒料到會有兩個運動員同時進攻，只能盡力挽救，希望拿到一個較好的名次，第3名都滿意。」

男子競輪賽方面，杜棹熙在準決賽名列第4，但因前3名選手之一違規，獲得決賽候補資格，終以第6名完成賽事。羅子駿則在首輪復活賽，排行第3出局。

至於20歲的新星李思穎，在女子全能賽發揮不俗，完成7.5公里捕捉賽及衝刺賽後，在16個選手中排行第3。可惜她在淘汰賽僅列第7，壓軸的記分賽，亦與另外兩個選手並列第5，總成績排行第4，與獎牌緣慳一面。