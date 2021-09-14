保安局掌握支聯會大量違法證據　擬將其剔出註冊公司名冊

保安局早前向支聯會發通知，會根據《公司條例》取消其註冊公司名冊，支聯會可於本月24日前提出書面解釋。政府表示保安局是基於大量證據，顯示該註冊公司的行為或觸犯法例，應將支聯會在名冊中剔除。

至於為何現時才對支聯會採取行動，政府表示該組織已存在多時，大家需面對現實，本港在經歷前所未見的暴動後，現時在《港區國安法》下得到良好保障，相關執法部門有責任採取行動，根據國安法或其他現有法例保障國家安全，不限於用以拘捕及懲處違法人士，亦要防範及制止危害國家安全的行為。

支聯會其「結束一黨專政」綱領屢惹爭議，早被質疑違反《港區國安法》。警方國家安全處早前落案控告支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤「煽動顛覆國家政權罪」；另控告鄒幸彤及4名常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉及徐漢光「沒有遵從通知規定提供資料罪」，案件上周五(10日)已在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處上月底已發信予支聯會7名常委，要求他們在上周二(7日)前提交所要求資料及證明文件，有指需交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，惟支聯會並未按時提交，僅到灣仔警察總部交代拒交資料的理由。保安局局長鄧炳強同日表明，會迅速就不遵守法例的事件採取法律行動。

言猶在耳，國安處上周三(8日)隨即採取行動，拘捕鄒幸彤及多名常委；國安處人員昨日押解常委之一的梁錦威，抵達位於旺角道藝旺商業大廈的六四紀念館助查及搜證。據悉，共帶走39箱證物及展品，包括書籍及文件等。