港府重組架構迫在眉睫　現班子認衰做唔切　擬留新方案下任解決

東網及《東方日報》(下稱東方)早已指出，本港政策局疊床架屋，其中運輸及房屋局、發展局，以及食物及衞生局範疇過多、權責過於繁雜，引致住屋、醫療等問題成為社會深層次矛盾的重要源頭。港府今日(14日)終承認，現時不能再迴避重組政策局的事宜，但現屆政府任期只餘下9個月，實際上很難履行重組政策局的事宜，只能折衷「做定方案」予下屆政府，惟未有透露方案中涉及的政策局。

政府表示，現屆政府無法實行重組方案，當中涉及「轉位」、物色新局長等工作，現屆的任務是先廣泛聆聽社會意見，給予香港發展的新方向等，而要進行客觀的基礎工作，「做定方案」列明涉及的政策局、部門、首長級職位、修訂條例的數目等到立法會討論，否則下屆政府「唔鍾意就再諗過」，將一拖再拖。

歷屆政府都有做相關「拆局」的工作，但在選出行政長官後，要求候任特首在準備上任的幾個月內進行相關工作十分困難。政府又指有客觀的利好條件，立法會回復理性後，泛政治化、拉布「拖後腿」等擔心大大減少，可配合行政機關，爭取有利於香港發展的事務。

另外，港島區議員上周完成宣誓，當中楊雪盈、梁柏堅、韋少力、蘇逸恒、陳榮泰、黎梓欣及彭卓棋的宣誓有效性存有疑問，監誓人民政事務局局長徐英偉已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。港府會基於原本已掌握的資料以及有關區議員提交的額外資料，視乎現有法例列明不擁護《基本法》及效忠特區政府的行為，包括正面及負面清單作裁決。港府又希望先完成第1批區議員的宣誓程序，讓大家清楚法律安排，再邀請第2批區議員出席宣誓儀式，但強調希望盡快進行程序，相信不會「拖好耐」。