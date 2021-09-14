港隊再戰全運會　本港明起免費轉播賽事

「牛下女車神」李慧詩於第14屆全國運動會場地單車女子爭先賽，為港隊取得今屆全運會首面金牌。港府今日(14日)表示，今屆全運會對於香港有特別意義，港府亦已獲得免費授權，讓香港電台及另一間商業電視台在明日(15日)至本月27日轉播全運會，港台之後亦會在下月22日至下月29日轉播殘疾人運動會暨奧林匹克運動會。此外，政府指下屆全運會將由粵港澳合辦，將與澳門及廣東省方面初步協調如何舉辦簡約、安全、精彩的賽事。

港府又指，本屆東京奧運延遲令全運會緊隨其後，香港市民對早前在東奧獲得歷史佳績的港隊運動員充滿期昐。港府早前購得東京奧運轉播權，令全城熱烈支持體育盛事，知道市民都期望港府同樣可獲得全運會的轉播權。港台電視32台會轉播賽事，相信會吸收早前轉播東奧賽事的經驗、做得更好。

另外，本港連續28日零本地感染，惟始終未能與內地通關。港府早前提出兩地專家對接方案，指現時積極與內地當局討論在甚麼情況及條件下，可逐步有序地免檢疫通關，而在過程中接獲中央政府通知支持專家對接方案，並要求港府提交資料。

對於專家小組的組成，港府表示基本上是來自食物及衞生局、衞生防護中心、政制及內地事務局等，例如涉及關口安排，相信警務處、入境事務處及海關都會參加，視乎兩地的商討內容。

被問及中央有否要求本港使用健康碼，港府表示對方至今仍未有定下客觀具體的條件，相信要待專家對接後再討論具體安排。港府指出這數月的抗疫工作有成效，已接近1個月沒有出現本地個案，外防輸入措施亦發揮作用，沒有迹象顯示輸入個案進入社區。港府認為「事實擺在眼前」，抗疫成效不錯，提供基礎與中央商討通關安排。