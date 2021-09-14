內地福建疫情反彈　何栢良：應即時熔斷「回港易」機制

內地部分省市疫情反彈，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(14日)在電台節目表示，福建爆發新疫情，至今已出現3個感染群組，相信是一名從新加坡入境廈門的患者傳播所致。他指當地雖追蹤到所有傳播鏈，但估計新增個案陸續有來，料疫情仍未到頂。他建議日後若遇到類似情況，港府應即時熔斷「回港易」機制，以免內地疫情輸入香港。

何栢良表示，福建的疫情會否進一步擴散，要視乎其他省市有無出現群組個案。他指是次確診患者已進入社區一段長時間，直到他確診至通報，追蹤工作可能已有滯後，建議「回港易」措施要緊貼內地疫情，一有類似情況要即時叫停。他又建議安排曾到訪相關地方的港人回港後要接受檢疫，否則單靠入境檢測有機會走漏個案。

對於部分人接種復必泰疫苗後出現心肌炎，何引述澳洲的科學委員會建議，指市民若懷疑或已出現心肌炎，應休息半年才打針。他又指以色列的研究表明感染新冠肺炎後出現心肌炎的風險較打針高4倍，認為打針的效益仍大於風險。若改變接種建議只注射一針，預防感染變種病毒的效果只餘下3分1，抗體有效期亦會縮短。