調查指17%僱主來季縮減人手　58%維持不變

疫情持續超過一年多，各行各業經營環境面對重大挑戰。人力資源服務公司「萬寶盛華大中華」今日(14日)發表本港僱主第四季招聘意欲的就業展望調查，發現有25%受訪僱主指來季有意增聘人手，而表示會縮減人手的受訪僱主則有17%，另有58%則表示人手規模會維持不變。就業展望指數方面，金融、保險和房地產行業按年升15個百分點，信心較樂觀，保險業僱主預計通關後，大灣區及內地客戶將繼續來港投保。

調查於今年7月下旬完成，共訪問167名僱主。第四季經季節性調整就業展望指數錄得正數的8%，按季升7個百份點，按年升10個百份點。高級副總裁徐玉珊指，本港5月至7月經季節性調整的失業率較對上一個月下跌0.5個百分點，顯示本地疫情減退，部分行業招聘意欲正趨向平穩方向發展。她指，製造業、服務業等6個行業的招聘意均有改善，不同行業對靈活用工的需求進一步上升。

徐又指，金融、保險和房地產業就業展望指數達11％，按季上升6個百分點，按年上升15個百分點，反映不少企業計劃來港上市，金融行業僱主競爭人才滿足需求；服務業就業展望指數為9%，分別按季及按年上升6及10個百分點。她指，各行業的數碼改革令資訊科技人手需求持續，帶動服務業招聘意欲。

徐續指，預期失業情況會趨平穩或改善，調查發現應屆大學畢業生起薪點介乎1.3萬至1.5萬港元，而許多畢業生已踏入職場，部分是合約制，相信完成合約後，不少將有機會轉為全職。