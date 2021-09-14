入境處助理充當內鬼　外洩215人資料　官斥猶如「網絡阿爾蓋達」

曾在入境事務處工作的女文書助理，自前年9月起登入入境處電腦系統，擅自取得215名公職人員及公眾人物等的個人資料，供予通訊程式Telegram的「起底」群組發布。該文書助理今（14日）於區院承認藉公職作出不當行為罪，法官陳廣池直斥被告行為猶如「無間道」及「網絡阿爾蓋達」，屬網絡恐怖主義，更背叛了師長及僱主信任，須判以阻嚇式刑罰。法官認為判監是唯一選擇，並將被告還押至9月27日判刑，期間待索閱其背景報告。

被告孔穎琛（26歲）承認一項藉公職作出不當行為罪，控罪指她身為入境事務處文書助理，在2019年9月至去年8月期間，在香港無合理辯解或理由而在執行公職的過程中，故意地做出不當行為，即取用入境處的電腦，搜索及檢索特定人物的個人資料，及傳布上述的個人資料。法官指留意到被告案發時職位不高，卻有權限接觸涉案資料，而且案發接近一年，入境處亦未有發現內鬼存在，質疑入境處是否存在保安漏洞或有否措施防範類似事件；法官又質疑或有其他較嚴重控罪能反映案件的嚴重性，如串謀刑事恐嚇或妨礙司法公正等控罪。控方回應指入境處於電腦系統保安上有下功夫，當發現異常已報警處理，警方亦及時制止，現時的案情亦足以支持本案控罪。

辯方求情指被告因本案已被解僱，還押期間被告修畢中文大學人格心理學證書，且會繼續進修。辯方指被告涉及不當行為只長約88日，且是跟隨Telegram群組中人的指示而行，甚少主動搜索目標人物的資料或言行。律師指被告得知父母在她還押時亦受到騷擾，故深知她的行為帶來之壞處，並撰信向事主及受影響人士道歉；法官直指有關資料被放到網絡上後難以完全刪除，電子足迹理論上能永久保存，甚至能流向全世界。法官稱被告角色很重要，她藉公職身份進行網絡上恐怖主義的行為，如「網絡阿爾蓋達」，對事主私隱有深遠影響。法官直斥被告背叛了香港人一般基本的道德水平、師長的培育、公務員的使命及入境處的信賴，認為案情嚴重，判監是唯一選擇。法官又不解在親友口中的「乖乖女」何以會變成「無間道」，故先替被告索閱報告以作了解。

案情指被告於2018年入職入境處的文書助理，被派駐外籍家庭傭工組。案發期間，被告利用工作之便，進入入境處系統，搜索、存取及傳予群組發布215名人士的資料，包括政府官員與其家屬、司法人員、政界人物、警員與其家屬及公眾人物等。涉案群組分包括「老豆搵仔」及「阿仔搵老豆老母」，被告於2019年10月18日，亦曾向「老豆搵仔」群組管理人員發送自己的職員照，以示她是可靠資訊來源，可在起底活動中提供有意義協助。及後她又多次依據群組人員的要求，在入境處系統中搜索目標資料，再傳送目標的名字、出生日期、電話號碼等個人資料予群組發布。被告最終於去年8月20日被捕。