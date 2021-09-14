高昂收費窒礙體檢　政黨促港府增婦女健康中心　推全民乳癌篩查

現今社會生活同工作壓力大，女性同時要兼顧工作及家庭。有政黨進行網上問卷調查，結果顯示，逾五成半受訪婦女沒有定期進行身體檢查，七成受訪者沒有進行過骨骼疏鬆密度及婦女檢查。該政黨指上述比率反映婦女忽視個人健康，建議政府增加婦女健康中心，以及全民推展乳癌篩查及免費提供骨骼疏鬆症檢查，避免基層婦女因經濟困難而放棄健康。

該政黨的婦女事務委員會今日（14日）公布網上調查，訪問了1469名12歲以上的女性，發現受訪婦女逾五成半沒有定期進行身體檢查習慣，主要原因費用高昂，窒礙他們檢查意欲，亦有近六成受訪者沒有定期進行乳房檢查，及沒有進行過骨骼疏鬆密度及婦女檢查則佔七成。

根據香港癌症統計資料中心及衞生防護中心過顯示，乳癌和子宮頸癌在2018年女性癌症新症中，分別排列第1及第7位，在2019年女性致命癌症中，分別排第3位和第8位。

該委員會主席葛珮帆表示，受訪婦女沒有定期進行體檢，反映婦女在工作及照顧家庭上擔當重要角色，忽略自己身體健康，現時透過私人診所或醫院作基本婦科檢查，往往需要動輒逾千港元以上，對於基層婦女難以負擔，窒礙他們檢查意欲，而受訪婦女有近8成亦希望政府能提供資助，鼓勵市民定期進行體檢。

葛建議政府增加婦女健康中心，盡快恢復健康院提供婦女健康服務，避免基層婦女無法負擔昂貴的開支而放棄體驗，同時展全民乳癌篩查、免費提供骨骼疏鬆症檢查及擴展免費接種HPV疫苗範圍等。

她指現時小五及小六女生費接種疫苗計劃基礎上，建議應擴大群組接種計劃，為所有適齡中學女生及26歲以上女性免費接種子宮頸癌疫苗，亦建議政府研究為適齡男生免費接種HPV疫苗。