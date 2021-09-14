3人否認參與尖沙咀暴動　控方指有被告被搜出藏有索帶

前年11月中警方封鎖理工大學期間，網上有人發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」並在該處聚集，其中3名男女涉嫌在尖沙咀厚福街一帶參與暴動被捕。3人否認暴動罪，案件今天（14日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，案發當晚示威者多次衝擊警方防線，示威者事前在附近街道製造汽油彈，並用手推車帶往現場，最終在警方出動水炮車驅散。其後警方追至厚福街一棟唐樓，梯間遍布頭盔、面罩等物品，警方在樓梯間及天台拘捕3名被告，其中有被告被搜出藏有索帶。

涉案被告依次為17歲男生伍振豐、18歲女生羅芷澄及23歲無業被告梁瓊升。3人被控於2019年11月19日，在尖沙咀天文臺道與漆咸道南、金巴利街與金巴利道交界一帶、及厚福街一帶，與其他人參與暴動。

據控方讀出的開案陳詞指，案發前兩天，有示威者在理工大學內集結，警方在天文臺道與漆咸道南設防線封鎖理大，發出新聞通告呼籲市民不要接近理大，未幾網上有人發起在尖沙咀及佐敦示威「圍魏救趙」，好讓理大內的示威者突破警方封鎖。案發當日凌晨1時起，加連威老道開始有示威者聚集；1小時後，金馬倫道利達行外有示威者試投汽油彈，有義務急救員看見約20名示威者，在利達行後巷製造汽油彈，並放上手推車。約凌晨3時，示威者推着手推車，在加拿分道及厚福街一帶，與金馬倫道利達行一帶來回。

自3時15分起，有示威者手持汽油彈，由金巴利街行出天文臺道，向警方防線投擲汽油彈後逃跑，其後再有50名示威者在金巴利道外聚集，有人投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈驅散，部分人逃向彌敦道。近凌晨3時半，警方出動「水炮車」往金巴利道驅散示威者，並派油尖警區支援。15分鐘後，在厚福街一帶仍有人向警方投擲汽油彈，示威者用作裝載汽油彈的手推車亦發生爆炸。最終警方追捕示威者至厚福街7A號一棟唐樓，發現樓梯間布滿頭盔、面罩等物品，其後在樓梯間及天台拘捕涉案3名被告；3人身上均被搜出生理鹽水，羅芷澄另被搜出索帶。