今增2輸入病例　自菲律賓及卡塔爾入境　患者均接種2針疫苗

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，本港今日(14日)新增2宗輸入病例，涉及1名53歲女子及1名49歲男子，分別自菲律賓及卡塔爾入境，均已接種2劑新冠疫苗。由於本地方面續錄零確診，衞生防護中心不召開疫情記者會。截至現時，本港累計個案12,149宗。另有少於5宗初步個案。

今日新增輸入個案中，中招的53歲女子為1名外傭，她無出現病徵，9月8日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，曾於4月10日及5月1日在港接種2針由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。49歲的男患者同樣無病徵，於9月8日乘搭QR818航班從卡塔爾抵港，曾於3月18日及4月15日接種2劑由內地研發的科興疫苗，驗出帶有L452R變種病毒。

另外，醫院管理局表示，截至今日再有4名確診病人(個案編號：12066、12073、12074、12125)出院，令至今康復的新冠患者增至11,854人。目前公立醫院已啟用563間負壓病房，即合共1,043張負壓病床，仍有44名確診病人分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。