迷你倉大火死因研訊　高級消防隊長稱火勢現不尋常跡象

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（14日）繼續在死因裁判法庭進行。起火當日首先到達現場的高級消防隊長作供指，他曾指示煙帽隊用不同方法救火，惟火勢在1小時後仍未見受控，反而有不尋常迹象。

駐守牛池灣消防局的高級消防隊長劉勁男供稱，起火當日早上11時02分他帶領另外5名隊員乘坐泵車首先到達現場，落車後有隊員負責連接街喉取水，他與另一隊員向保安員詢問情況，保安員指示消防員上3樓。劉稱當時見到倉門有煙滲出且有煙飄出天井，便用對講機叫其他隊員快點處理供水，同時叫另一隊員落2樓視察迷你倉間隔、打爛火警警報啟動掣及啟動天台消防泵。至11時10分左右，首兩名消防員帶著1條喉進入火場，劉指示他們快速搜索火場內有沒有人，2人表示聽不到有人叫救命，亦看不到有人待救，而1.6米以上位置濃煙密布，眾人只能見到1.6米以下的環境。在2人進入火場5至7分鐘後，九龍灣升降車隊6名消防員到場，從另一邊入口入火場撲救，但劉不清楚他們用甚麼策略。

劉指示他的2名隊員用「間歇式水霧法」救火，即向天花位置噴射水霧，企圖降低火場溫度，以及減少火場內的可燃氣體，令視野提升。期間有消防員報告在迷你倉走廊見不到明火，但在離大門8至10米的地方感到熱力特別強。劉相信火源在上鎖的儲物室內，故在首兩名消防員逗留約20分鐘出來後，他調派另一隊員配一名舊隊員上陣，指示他們將水柱透過天花板的鐵絲網射進儲物室內，以撲滅火源及降溫。11時許，牛池灣消防局局長林友榮及署理高級消防區長翁錦雄先後到達現場，亦有牛池灣及馬頭涌的細搶救車隊員到場增援。惟即時現場同時出動3條喉撲救，情況仍不理想，劉便指示3隊煙帽隊隊員爆開7個儲物室的門，救熄了3個倉內的明火。劉指撲熄倉內的明火後，煙及熱力一度改善，但12時過後，劉及林都感到現場的煙再次增多，而且較早前的煙刺眼及刺鼻，相信是燒著了一些不知名物品，屬不尋常信號，情況開始不受控。他指林及翁先後通知消防通訊中心將火勢升為3級，並在12時14分生效。