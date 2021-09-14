大灣區航空機艙服務員制服曝光　顏色配合機身大方得體

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，首架航機日前率先抵港，機身採用藍天白雲的配色，甚為別致。今（14日）該航空的機艙服務員制服曝光，制服採用與機身相似的顏色，並配以蝴蝶結領巾，盡顯端莊高雅。

大灣區航空今在其網站公布機艙服務員制服，讓市民先睹為快。制服有2款，包括湖水綠色連身裙，以及淺藍色恤衫配以湖水綠色短裙，另可搭配同樣是湖水綠色的外套。每款制服亦配以蝴蝶結領巾。

大灣區航空上載多張制服照片，其中一張有機艙服務員與行政總裁丘應樺合照。另外，網頁亦有發布多張照片，稱是首批機艙服務員的入職培訓班。

翻查資料，大灣區航空首架航機的機型為波音737-800，最高載客量達189人；若同時設有經濟及商務艙，則可運載162名乘客。該航空早前申辦104條航線，啟航地點是香港國際機場，當中48個屬於中國內地航點，包括上海及北京等熱門航點；其餘則涉及台灣、日本、南韓及東南亞等航點。

第4季計劃先開始營運新加坡、曼谷及布吉(普吉島)航線，未來會有日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等多個城市，有關已申請的航線將於明年及後營運，並計劃在2026年擴張機隊至超過30架飛機。