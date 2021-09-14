楊震社會服務處推數碼平台處理復康服務　免手寫文件環保又方便

幼兒復康服務終於脫離手寫文件！循道衞理楊震社會服務處今年9月開始利用數碼平台，管理社會福利署轄下3項復康服務，務求多方面提高工作效率及質素，達致簡化個案管理、減輕前線人員行政工作、加強家長的配合及統一化評估標準。首階段有逾70位前線人員、近千名學童及患有自閉症的服務使用者直接及間接使用數碼平台，估計可為前線工作者減省4分1的行政工作時間。

服務處本月開始利用數碼平台「童心網」，管理社署轄下3項復康服務，分別是幼稚園暨幼兒中心兼收計劃、到校學前康復服務、畫出一片天自閉症人士支援中心，該平台透過為每一位服務對象分别設立詳細的個案，記錄相關老師及治療師的培訓/治療內容、學童及服務使用者的表現、評估進度及訂立訓練計劃等。

前線人員會有「安心板」作為隨身工具，方便即時查閱個案，並詳細記錄每一次訓練內容。循道衞理楊震社會服務處督導主任廖可茵直言，以往接收新個案，完成所有程序需時至少1個月，使用新系統後用時大減一半。她又指，單以一個項目約500位學童計算，每月原需使用逾5,000張紙，現可透過數碼化節省資源，為前線工作者減省行政時間，令同工有時間進修、製作教案、交流、分析數據。

循道衞理楊震社會服務處總幹事朱牧華表示，數碼化能夠作為途徑，令服務對象得到更好的服務。他又指，設立新系統最困難之處在於資訊科技人員渴巿，社福機構難跟商界爭奪人才。他續指，新措施可減輕行政工作及負擔，減省重複工作，令前線社工可專注服務，同時方便跨專業、跨服務單位的合作，即時處理問題；亦能夠方便整合數據，從而分析、反映趨勢。