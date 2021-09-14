政府煞停中秋大坑舞火龍　主辦方：籌備白費損失難料

屬香港非物質文化遺產的舞火龍今年能否舉行一直備受關注。大坑舞火龍總指揮陳德輝今日(14日)向東網表示，早上接到政府人員通知，受新冠肺炎疫情影響，為免人流聚集，決定取消今年的大坑火龍，他指有關火龍的準備工作已完成，形容今次叫停所造成的損失已「無得計」。

對於舞火龍未能舉行，陳德輝直言十分失望，「街坊都想舞龍」，他指早在6月開始開會準備相關工作，亦已花兩周準備好火舞安排，通知舞龍義工，形容「全部嘢都準備好晒」，又持續與政府溝通，包括商討管制人制方案、要求舞龍義工須打針等。

但現時政府決定舞龍「落閘」，白費一番心機，陳指未能估計損失。至於一街之隔的維園今年或會舉辦綵燈會，他暗示有不公平，但指公園地方大，較空曠，而大坑內橫街多，較難控制人流。

由大坑坊眾福利會管理的「大坑舞火龍」官方網站亦已公布有關消息，指原定於本月20至22日(農曆八月十四日至十六日)，一連3晚在大坑舉辦的「大坑舞火龍盛會2021」，因疫情理由將會暫定「取消」。康文署表示，今年維園將會擺放中秋燈飾，但並非如往年綵燈會，將會不有表演、猜燈謎等節目，詳情將稍後公布。

每年的中秋節(農曆八月十五)晚上，大坑及薄扶林村均有舞火龍活動。其中，大坑舞火龍有百多年歷史。相傳於1880年，大坑曾發生瘟疫，為消災滅瘟，村民紮作一條龍，在中秋前後，舞動着火龍繞村遊行。

根據官網介紹，大坑舞火龍會一連三天舉行，「近300人舞動著長達67米尺、插上逾萬枝線香的火龍飛舞，煞是壯觀！」又形容在一片鑼鼓聲中，火龍會穿梭大坑一帶的大街小巷，「頓時煙香繚繞、火光閃爍，充滿生氣！」