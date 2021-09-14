海關八鄉搗大型私煙倉　檢4500萬元貨拘3男

香港海關昨日(13日)在元朗八鄉展開反私煙行動，成功搗破一個大型私煙儲存倉庫，共檢獲約1,500萬支懷疑私煙，市值約4,500萬港元，應課稅值約2,800萬港元，並拘捕3名涉案本地男子(24至36歲)。

昨日凌晨時分，關員在八鄉馬鞍崗村，截查3名擬進入一個鐵皮場的男子，並在場內一輛貨車上及倉庫內，發現該批懷疑私煙，除了傳統香煙外，亦有一批電子煙及電子煙吸食器具。3名男子當場被捕，其中2人報稱無業，1人報稱任職司機，當中有人為私煙集團的骨幹成員。

海關稅收罪案調查科高級調查主任梁啟聰指，相信行動已經搗破一個運作數個月的大型私煙儲存及包裝工場，涉案鐵皮場被兩個養豬場包圍作掩飾，處於昏暗及偏僻位置，前往鐵皮場的道路十分迂迴曲折，私煙集團更安排私家車在附近巡邏，令調查行動比平時困難。另外，鐵皮場亦高度設防，除安裝鐵閘外，亦有一道電門趟閘，需要開啟兩道閘門才可進入，加大關員發現私煙倉的難度。

事實上，海關於過去數星期，在市區工廈成功搗破多個私煙倉庫，相信因中秋及國慶假期將至，不法分子急於補充貨源，因此改變策略，選擇在偏僻位置儲存私煙，以逃避海關人員的偵查。案件仍然調查中，將進一步調查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關今年至今已檢獲超過2.93億支私煙，數量已超過去年總數的四成半，海關會繼續在不同層面，包括跨境走私、儲存、分銷及販賣方面，全方位打擊私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬港元及監禁2年，如市民發現懷疑私煙活動，可向海關人員聯絡。