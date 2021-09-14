立法會開會討論公廁翻新計劃　議員批進度緩慢壞完又壞

申訴專員公署今年5月就食環署及建築署對公廁的管理維修發表調查報告，力數部門4宗罪，包括巡查不達標、承辦商無王管、翻新慢及衞生欠佳。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（14日）召開會議，討論相關事宜，不少議員關注優化公廁翻新計劃進度緩慢問題。

議員葛珮帆透露，收到就火炭山尾街公廁的投訴，該公廁一年前因水渠問題需關閉半年翻新，然而維修完成重開後半年，又再因爆水缸而再次關閉，葛要求署方解釋為何翻新完公廁之後這麼容易壞，翻新是否豆腐渣工程浪費公帑？她又質問在今年5月1日試行「智能公廁系統」，何時能推廣至全港公廁？

議員柯創盛亦批評，翻新工程太緩慢，而小型維修常甩碌，擔心會「慢上加慢」，而今時今日還要2至3年才能翻新廁所是難以接受，要求署方簡化流程改善進度。另外，「智能公廁系統」裝設進度也「慢幾拍」，柯批評以往署方就解決社區老鼠、蚊蠓問題「講完就算」，要求食環署就改善計劃定下職效指標，監管落實進度。

議員梁志祥則指出，雖然食環署列出多項改善建議，但當中包括就公廁潔淨服務向外判承辦商發出「失責通知書」的改善工作，以及為訂立服務表現指標等，為何要到2022年第二季完才落實；另外不少設施的破損程度亦嚴重。

食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，會跟進火炭山尾街公廁投訴，2019/20年的《財政預算案》宣布政府將會撥款超過6億元推行優化公廁翻新計劃，由該年度起計5年內分階段於約240所食環署管理的公廁展開，翻新工程約需2至3年完成，而優化工程則約需1至1年半完成。

至於改善建議例如「失責通知書」要待2022年方落實，黃解釋，因要提升電腦系統，所以需要時間處理。而食環署亦開發了「智能公廁系統」，並在今年5月1日於尖沙咀東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁試行，當中亦會對環境及清潔員服務表現評分，署方現正評估該系統的表現及成效，並會適時作出檢討及跟進。

機電工程署署理助理署長李子傑回應指，食環署亦與機電署合作推行「智慧廁所試驗計劃」，由2021年7月1日起陸續在港九及新界各區10所食環署公廁安裝相關設備，以收集有用的信息及數據，系統亦會向市民提供有關廁所的使用情況及有用資訊，預料明年第一季裝設完成。