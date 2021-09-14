港大城大研抗多重抗藥性細菌疫苗　動物實驗證有效抵禦感染

多重抗藥性細菌對多種常用抗生素有抗藥性，造成難以治療的感染，其中，多重耐藥性鮑氏不動桿菌是具有高度抗藥性的致死性「惡菌」，可引致難以治療的菌血症、肺炎、腦膜炎、尿道感染等。香港大學及城市大學的研究團隊合作，在針對多重耐藥性鮑氏不動桿菌的疫苗開發研究中取得重大突破，於動物實驗中可完全抵禦該病菌感染。研究於國際學術期刊《美國化學協會-核心科學》發表。

鮑氏不動桿菌可引起菌血症、肺炎、腦膜炎、尿道感染、皮膚和軟組織感染等多種嚴重的疾病。該菌可通過不同機制對多種抗生素產生抗藥性，成為抗藥「惡菌」多重耐藥性鮑氏不動桿菌，醫學界正尋找新抗菌藥，而疫苗亦成為預防感染研究之一。

研究團隊發現，在細菌表面特有的一種名為「Pseudaminic acid」的醣類化合物，在鮑氏不動桿菌表面廣泛分布。團隊於是利用化學方法合成高純度的「Pseudaminic acid」，並將其連接在載體蛋白上，再以此醣載體蛋白偶聯物為基礎製備抗菌疫苗。在小鼠實驗中發現，小鼠注射疫苗後，其血清中的「Pseudaminic acid」抗體達到很高的水平，可完全抵禦鮑氏不動桿菌菌株的感染；而未有注射疫苗的小鼠則在感染細菌後36小時內死亡。

團隊表示，有關發現為對抗多重耐藥性鮑氏不動桿菌感染的新療法打開新大門，並已就此研究申請專利，會進一步評估此疫苗在臨床前研究的潛力。