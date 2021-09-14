2跨性別人士改證件性別遭拒　上訴押後裁決

2名未完成變性手術由女變男的跨性別人士，向入境事務處申請更改身份證上的性別被拒，遂提出司法覆核挑戰入境處的決定，惟被高院原訟庭裁定敗訴。2人不服裁決上訴，高院上訴庭今（14日）續開庭處理。入境處代表重申，完成變性手術與否，是判斷性別的客觀可行界線，設該界線可保障公眾利益。高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及上訴庭法官鮑晏明聽罷陳詞後，決定擇日裁決。

2名上訴人中，其中一人以代號Q保密身份，他與另一上訴人謝浩霖所持有的英國公民護照或英國公民（海外）護照，已將登記性別改為男性，但入境處則拒絕更改他們香港身份證上的性別。

入境處代表律師陳詞時指出，要求跨性別者完成「移除子宮和卵巢」及「製造陽具」手術，目的只是提供一個客觀而清晰的界線來判斷性別，並非想貶低他們。事實上，跨性別者平衡利害後，可以自行決定是否接受手術，強調相關要求是合乎比例，同時能夠保障普羅大眾的利益。

律師續指，香港市民日常生活中，均會用到身份證，若身份證上所顯示的性別，與該人士的性器官不符，或會令其他人感到困惑和不舒服，譬如在更衣室、監獄、體育比賽等需要將兩性分開的地方；而牽涉到身體接觸的場合亦會令人產生困惑，例如醫護人員向其提供治療時。此外，如果不釐清界線，即如不要完成手術便改變性別，可能會衍生出男性懷孕等問題。