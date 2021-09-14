微創植入單向瓣支架　改善三尖瓣血液倒流問題

三尖瓣倒流與年齡增長有密切關係，輕症可通過藥物紓緩，嚴重者則需採以外科或微創手術治療，不過現年約70歲的鄭小姐，因病情嚴重及相關手術風險過大，未能以上述三種方法治理，其三尖瓣倒流所引致的氣促症狀已嚴重影響生活質素。香港港安醫院(司徒拔道)上月為她進行「經導管雙腔瓣膜系統安置術」，在上及下腔靜脈位置各安裝一個框架，內置單向瓣，從而防止血液回流，並改善病人水腫及氣促問題。

據統計，現時全球有約5%長者有不同程度的三尖瓣倒流，主要成因與年紀增長致心瓣老化、風濕性心臟病，或感染所致，如果病情持續惡化，其十年內的死亡率可高達約6成。

由於三尖瓣主要負責血流方向，如果閉鎖不全，便會導致血液不斷回流到上腔靜脈及下腔靜脈，從而令兩條靜脈的壓力增加，右心室及右心房逐漸一體化，不斷擴張，令病人會腹脹、腳腫、氣喘，更甚是平躺時感到呼吸困難，有窒息感覺。

香港港安醫院(司徒拔道)心臟科顧問醫生馮永康指，醫界現時會按病人徵狀，輕則處方利尿藥，幫助排出水分；嚴重會以開胸手術，進行三尖瓣環帶矯形術或三尖瓣矯形術，或微創手術，以植入金屬小夾子來紓緩病徵。惟病人鄭女士年屆70，全身麻醉會有風險，加上她7年前已接受開胸手術治療二尖瓣，手術位置已沾黏，再進行外科手術會增加出血機會。至於微創手術，則因病人的三尖瓣瓣葉分得太開，即使置入金屬小夾子亦未能牢固。

該院其後採以微創手術「經導管雙腔瓣膜系統安置術」，在連接右心房的上及下腔靜脈各植入一個單向瓣，從而防止血液回流。鄭女士術後感到病徵有明顯改善，水腫及氣促問題得以紓緩，不用服食去水丸，生活質素得以改善。不過馮永康強調，此系統雖然有助改善嚴重倒流徵狀，並沒有處理三尖瓣的問題，亦非一勞永逸，病人仍然需要接受醫生定期監測。