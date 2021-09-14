指有紀錄片削弱國安意識及守法責任　商經局：電檢修例堵漏洞

《港區國安法》生效後，政府提出修例建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權政務司司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的豁免證明書。有議員今(14日)關注，有本地電影涉殺警情節，或予人有仇警觀感，關注修例會否影響業界創作空間。政府回應時強調修例只針對國家安全事宜，不會令創作空間收窄。

《2021年電影檢查(修訂)條例草案》委員會今召開首次會議。商務及經濟發展局副秘書長黃宗殷指，在《港區國安法》實施後，有部分電影聲稱為紀錄片或以真實事件為基礎，刻畫一些危害國家安全的行為及活動，如描繪國安法下犯罪等行為。有關情節及鋪排明顯造成宣揚、美化或煽動有關行為的客觀效果，令觀眾減少國家安全意識及守法責任，削弱他們對法律的尊重，對國家安全構成風險。現建議修例完善電影檢查規管制度，堵塞漏洞。

議員鍾國斌指電影創作沒有分界，又以過去成功電影《無間道》為例，當中內容涉多名警員被殺害，憂引伸出仇警的概念，又指荷里活電影《變形金剛》曾在港取景，當中有情節涉破壞香港，是否會被解讀為影響香港，關注修例會否影響業界的創作空間。

黃宗殷表示，修例是針對國家安全事情，一般電影描述不會受影響。在6月已修訂電影檢查員指引，當中需要考慮國家安全元素，惟至今仍有不同類型電影順利上映，相信客觀而言已可令業界安心，強調創作空間不會收窄。

電影放映途徑各有不同，議員陸頌雄指現時不少市民透過Netflix等海外串流平台觀看電影，關注如平台提供涉違反國家安全電影，修例後是否可作監管。他認為局方應堵塞漏洞，建議局方盡快將違反國家安全的電影下架。

黃回應指，條例草案只針對在本地上映電影，由於現時的電影檢查條例並不適用於串流平台及其他網上平台，故仍要小心研究。但他強調，不論實體或網上發布的影片均要符合國安法及相關法例規定。